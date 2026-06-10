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10 июня, 13:44

Путину рассказали, как в Анапе «греют море» для детей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава детского лагеря «Аврора» Василий Димоев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о состоянии пляжей в Анапе. Российский лидер спросил, готовы ли они к сезону и можно ли уже купаться детям.

Путину рассказали, как в Анапе «греют море» для детей. Видео © Life.ru

«У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждём и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас всё хорошо», — ответил руководитель лагеря.

Путин уточнил с улыбкой: «Как же вы греете там? Нагревателями, что ли?» На это глава «Авроры» объяснил, что речь не о технике — просто вместе с детьми в лагере пытаются создать хорошее настроение.

В Анапе восстановили более 5 км песчаных пляжей после ЧС с танкерами
В Анапе восстановили более 5 км песчаных пляжей после ЧС с танкерами

Напомним, что курортный сезон в Анапе официально открылся 1 июня. Для любителей отдохнуть на пляже будут доступны 4,5 километра песчаных берегов: один километр в Витязево и ещё 3,5 километра от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», а также все галечные пляжи.

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Полина Никифорова
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