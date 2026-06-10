«Первый в истории случай»: Учёные США обвинили Россию в создании GPS-помех из космоса

Исследователи из США сообщили о первом в истории наблюдении кратковременных помех GPS, которые, по их версии, могли исходить из космоса и быть связаны с российским спутником. Публикацию выложили на сервере препринтов Корнеллского университета.

В ходе обработки информации специалисты зафиксировали одновременные кратковременные сбои продолжительностью до десяти секунд. География наблюдений оказалась обширной: аномалии отмечались на станциях от Норвегии на севере и Испании на юге до Гренландии и северо-восточной Канады на западе, а также Польши на востоке.

Рабочая частота зафиксированных помех составила 1575,42 мегагерца, при этом наиболее часто они проявлялись со вторника по четверг в дневное время в Западной Европе. Физическая модель распространения сигнала позволила авторам работы предположить, что источник находился либо на поверхности Земли и был распределён по региону, либо располагался в космосе.

После дополнительного анализа исследователи пришли к выводу о вероятном космическом происхождении сигнала, определив высоту источника не менее 1200 километров. Дальнейшая обработка данных в 2025–2026 годах с участием других специалистов позволила уточнить координаты с точностью до нескольких метров и выделить конкретный объект.

По результатам анализа источником был назван российский спутник «Космос-2546», запущенный 22 мая 2020 года и входящий в систему предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Работа отмечает, что объект относится к группе из шести спутников на высокоэллиптической орбите типа «Молния», обеспечивающей обзор северного полушария большую часть времени.

Исторические данные по этим аппаратам показали, что в каждый момент появления помех один из спутников находился над соответствующим регионом. В одном из видеокомментариев автор исследования допустил версию о тестировании возможностей воздействия на GPS-сигнал, указав, что частота была близка к навигационной, но не совпадала с ней полностью.

Сильнее всего, по его оценке, эффект мог бы проявляться при точном совпадении частот, что усилило бы подавление сигнала. Дополнительным аргументом в пользу экспериментального характера он назвал наличие более слабого сигнала на частоте китайской навигационной системы BeiDou. Альтернативная точка зрения части экспертов предполагает, что речь может идти о передаче сообщений с борта спутника, однако выбор частоты в таком случае вызывает вопросы из-за возможных взаимных помех.

Отдельные специалисты подчёркивают, что спутники раннего предупреждения о ракетном нападении являются критически важными активами, предназначенными для отслеживания пусков баллистических ракет, что делает их возможное «отвлечение» на другие задачи спорным с точки зрения логики эксплуатации. Технические эксперты также отмечают, что большинство спутников на подобных орбитах обладают ограниченной мощностью для формирования устойчивых помех, однако аппараты типа «Тундра» отличаются повышенными энергетическими возможностями бортовых систем.

Ранее сообщалось, что перспективные направления для инвестиций в России перечислил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ (AmCham Russia) Роберт Эйджи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Наибольший интерес для американских инвесторов, по его мнению, представляет энергетический сектор.