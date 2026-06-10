Свыше 21 тысячи многодетных семей в России получили единое пособие

Социальный фонд России приступил к пересмотру ранее вынесенных отказов в назначении единого пособия для многодетных семей, чьи доходы незначительно превышали установленные нормы. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, благодаря этому решению помощь уже получили более 21 тысячи семей, воспитывающих свыше 56 тысяч детей.

«С 22 мая Cоцфонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее с учётом тех новых правил, о которых я сказала. Сейчас уже помощь назначена более чем 21 тысяча семей, в которых воспитывается более 56 тысячи детей», — сказала Голикова на совещании президента с правительством.

Ожидается, что в течение года дополнительную поддержку окажут примерно 74 тысячам многодетных семей, в которых насчитывается более 230 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд начал приём заявлений на ежегодную семейную выплату — новую меру поддержки для родителей, воспитывающих двоих и более детей. Подать обращение можно через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или ближайший МФЦ. В большинстве случаев достаточно одного заявления — все остальные сведения фонд запросит и проверит самостоятельно.