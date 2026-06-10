Путин поручил Голиковой широко информировать семьи о новых выплатах

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подробно и в доступной форме рассказывать семьям с детьми о новой семейной налоговой выплате, а также об изменениях в едином пособии для многодетных. Заявление глава государства сделал во врмя совещания.

Сама Голикова доложила о новой выплате, которую смогут получить больше 4 миллионов российских семей. Также она рассказала, что Социальный фонд пересмотрит условия единого пособия для многодетных — теперь его будут давать даже при небольшом превышении дохода.

«Татьяна Александровна, я прошу вас, чтобы и по первому вопросу, по которому вы сейчас докладывали, и по второму, работа была организована таким образом, чтобы люди получали своевременную и достоверную информацию. Сделайте это как можно шире, чтобы люди об этом узнали и воспользовались этими возможностями», — сказал президент.

Напомним сообщалось, что Социальный фонд России уже начал пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей, у которых доходы совсем немного превышали установленный порог. Благодаря такому решению помощь уже получили более 21 тысячи семей, где воспитываются свыше 56 тысяч детей. Ожидается, что за год дополнительную поддержку окажут примерно 74 тысячам многодетных семей — это около 230 тысяч детей.