17-летний парень обматерил и поставил на колени ребёнка в подмосковной Балашихе

В Балашихе возбудили уголовное дело после видео из лифта, где 17-летний парень оскорблял двух мальчиков 8 и 11 лет и угрожал им. В соцсетях кадры быстро разлетелись с версией, что он мигрант, однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергла эту версию.

«Парень — вообще не мигрант. Он русский, но, вероятно, имеет проблемы с психикой», — написала она в своём телеграм-канале.

По её словам, нарушитель уже попадал в поле зрения полиции и состоял на учёте. После скандала он успел скрыться у родственников в другом регионе, но его личность и местонахождение установили, а затем задержали.

В ГСУ СК по Московской области сообщили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. Следователи сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранта должны доставить к следователю для допроса.

Ранее Life.ru писал о нападении на 14-летнюю девочку на детской площадке в Кирове. Мужчина находился на площадке с маленьким мальчиком, но в какой-то момент набросился на школьницу. Он ударил подростка кулаками, затем толкнул её, и девочка упала, после чего ушла с площадки. Возбуждено уголовное дело.