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Регион
10 июня, 14:07

Дрон ВСУ атаковал дом в Каменке-Днепровской, уничтожены четыре квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Каменке-Днепровской Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар в многоквартирном доме. По информации администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, уничтожены несколько квартир.

Представители администрации сообщили ТАСС, что беспилотник ВСУ проник в окно двухэтажного дома, что привело к возгоранию и полному уничтожению четырёх квартир.

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В Мелитополе БПЛА ВСУ ударил по пассажирскому автобусу

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка. Сейчас профильные службы пытаются восстановить проблему.

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Наталья Демьянова
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