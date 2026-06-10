Дрон ВСУ атаковал дом в Каменке-Днепровской, уничтожены четыре квартиры

В Каменке-Днепровской Запорожской области в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар в многоквартирном доме. По информации администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, уничтожены несколько квартир.

Представители администрации сообщили ТАСС, что беспилотник ВСУ проник в окно двухэтажного дома, что привело к возгоранию и полному уничтожению четырёх квартир.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остались без электричества после очередной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Отключения затронули город Каменка-Днепровская, а также сёла Великая Знаменка, Водяное, Днепровка, Нововодяное, Примерное, Новоукраинка и Ивановка. Сейчас профильные службы пытаются восстановить проблему.