Экс-ведущий Top Gear запустил аналог OnlyFans для фермеров

В Великобритании заработал онлайн-маркетплейс Only Farmers, к запуску которого приложил руку бывший ведущий Top Gear и звезда «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон. О старте проекта сообщило издание The Independent.

Название платформы явно перекликается с известным сервисом OnlyFans. При этом проект не имеет никакого отношения к индустрии развлечений для взрослых. Площадка задумана как своеобразная фермерская версия Airbnb. Здесь любой желающий может забронировать отдых в британских сельских хозяйствах. Гостям также доступны экскурсии, мастер-классы и гастрономические события. Пока сервис действует исключительно в Соединённом Королевстве. Однако бронировать всё это разрешается путешественникам со всего мира.

Через платформу можно арендовать жильё прямо на территории хозяйства. Также получится заказать дегустацию местной продукции или пообщаться с животными. Создатели описывают проект как место для открытия настоящей британской глубинки. Люди со всей планеты смогут покупать впечатления напрямую у фермеров.

Самим же аграриям сервис предлагает полный набор инструментов. Через него удобно обрабатывать заявки, настраивать объявления и управлять ценами. Платформа помогает контролировать платежи и личную переписку.

На сайте проекта приводятся слова Джереми Кларксона. Он уверен, что сельская местность таит в себе массу неизвестных людям впечатлений. Фермер Калеб Купер тоже высказался в поддержку сервиса. По его мнению, проект объединяет реальные хозяйства и неподдельную деревенскую жизнь.

Запуск маркетплейса совпал с выходом пятого сезона шоу Prime Video. Там Кларксон управляет угодьями площадью в тысячу акров в Котсуолдсе. На этой земле он создал бренд Diddly Squat и открыл паб The Farmer’s Dog. Фермерским магазином теперь руководит его партнёрша Лиза Хоган.

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