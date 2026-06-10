«So nice»: Майкл Джексон погладил Билана по лицу и назвал хорошеньким

28 мая в России стартовал прокат байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. На фоне премьеры Дима Билан признался, что ещё не успел посмотреть картину, но разговоры о фильме сразу вернули его к личным воспоминаниям о поп-короле. По словам артиста, для него Джексон остаётся фигурой планетарного масштаба — человеком, который расширил само понятие артиста и показал, что музыка может выходить далеко за пределы сцены.

Билан вспомнил, как однажды выступал на вечеринке у принца Азима, где среди гостей был Майкл Джексон. Российский певец исполнял Number One Fan и Believe, когда легенда мировой сцены подошёл совсем близко, сел на колени у сцены и слушал его буквально в нескольких метрах.

«Такие эпизоды остаются в памяти не потому, что это громкая история. Они остаются потому, что в этот момент стирается граница между мечтой и реальностью», — рассказал Билан.

Особенно сильным для него стал момент после выступления, когда их представили друг другу. По словам певца, Джексон дотронулся рукой до его лица, посмотрел на него и сказал: «So nice». Билан признался, что это было для него больше, чем просто знакомство с кумиром: этот короткий жест он воспринял как благословение и знак, который несёт через всю творческую жизнь.

В фильме «Майкл» режиссёра Антуана Фукуа главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник музыканта. Картина рассказывает о пути артиста, чьё влияние, как отметил Билан, не исчезает даже спустя десятилетия: меняются технологии, поколения и индустрия, но масштаб мечты Майкла Джексона всё ещё остаётся частью мировой культуры.

Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне уже стал историческим для Lionsgate. Фильм собрал в мировом прокате около 898 млн долларов и превратился в самый кассовый проект студии за всё время. По сборам картина обошла главные хиты Lionsgate без учёта инфляции — «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Эти фильмы ранее заработали примерно 865 млн и 868,5 млн долларов соответственно.