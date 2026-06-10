Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как борется с болью после трёх операций
Актёр Алексей Нилов вынужден постоянно пить обезболивающие после операций
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заслуженный артист России Алексей Нилов перенёс три хирургических вмешательства. Теперь он вынужден регулярно пить обезболивающие препараты. Об этом исполнитель рассказал Пятому каналу на церемонии вручения премии ТЭФИ.
Алексей Нилов признался в постоянном приёме обезболивающих. Видео © Пятый канал
«Есть обезболивающие. Если после завтрака принять много обезболивающих, не натощак, то можно ходить и улыбаться», — признался он.
Говоря о рисках бесконтрольного приёма лекарств, актёр заметил, что ему уже довелось пережить тяжёлые времена. По его убеждению, ничто не сможет его сломить.
«Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает», — подчеркнул Нилов.
Восстановление после процедур проходит успешно. Благодаря работе хирургов и реабилитологов этот этап завершится в ближайшее время, добавил артист.
А ранее Life.ru писал, что Лариса Долина перенесла операцию на спине после изнурительных репетиций в театре. По её словам, операция касалась именно позвоночника. Сейчас самочувствие артистки удовлетворительное.
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