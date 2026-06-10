ПВО уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку массированной атаки беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших в сторону города.

Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, в том числе оперативные группы МЧС и правоохранительных органов. Проводится обследование территории.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее силы ПВО уже отражали атаку беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Всего удалось сбить девять дронов. Специалисты экстренных служб оперативно выехали в районы, где были перехвачены цели. Сейчас территории обследуют сотрудники правоохранительных органов.