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Регион
10 июня, 14:44

ПВО уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку массированной атаки беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших в сторону города.

Сейчас на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, в том числе оперативные группы МЧС и правоохранительных органов. Проводится обследование территории.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Минобороны: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Минобороны: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

Ранее силы ПВО уже отражали атаку беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Всего удалось сбить девять дронов. Специалисты экстренных служб оперативно выехали в районы, где были перехвачены цели. Сейчас территории обследуют сотрудники правоохранительных органов.

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Наталья Афонина
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