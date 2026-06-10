Вучич заявил о сближении Европы с точкой зрения Трампа по украинскому конфликту

Европа постепенно начинает разделять точку зрения президента США Дональда Трампа о необходимости мирных переговоров для разрешения украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил сербский лидер Александр Вучич. По его словам, ранее европейские страны отвергали идею переговоров, но теперь их позиция меняется, приближаясь к предложению Трампа.

«Когда Трамп предлагал переговоры, то все в Европе, да и не только в Европе, говорили нет переговорному процессу. (...) А сейчас вы видите, что все подходят все ближе к той позиции Трампа по переговорам», — отметил Вучич.

Сербский лидер также подчеркнул, что долгие переговоры предпочтительнее любого дня войны.

А ранее Владимир Зеленский ранее выступил на саммите Северо-Балтийской восьмёрки с требованием обязательно привлечь Европу к диалогу с Россией. Он заявил, что европейские государства непременно должны находиться за столом любых переговоров по урегулированию конфликта. По его утверждению, Европа неспособна быть нейтральным посредником, так как уже заняла сторону Украины. Своё требование он обосновал ранее принятыми в отношении России решениями, в частности санкционными мерами.