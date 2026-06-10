Путин: В России нет инвестпаузы

В России отсутствует инвестиционная пауза, однако наблюдается «инвестиционная сдержанность». Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в Ново-Огарёво.

«Всё-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс продолжается», — сказал он.

По словам главы государства, текущая динамика инвестиций во многом определяется мерами по сдерживанию инфляции и общей макроэкономической политикой. Владимир Путин отметил, что на инвестиционный процесс влияют ключевая ставка и курс национальной валюты, а также завершение крупных проектов, включая инициативы на Дальнем Востоке.

Президент подчеркнул, что корректнее говорить именно об «инвестиционной сдержанности», а не о паузе, поскольку экономическая активность в стране сохраняется. Отдельно на совещании была затронута тема нового инвестиционного цикла. Путин заявил о необходимости его запуска на фоне завершения ранее начатых масштабных проектов. По его словам, следующий этап развития инвестиций должен обеспечить продолжение экономического роста и поддержание макроэкономической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил положительную динамику в сфере инфляции. По его словам, темпы роста цен в стране снижаются, что создаёт предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Глава государства заявил, что достигнутые показатели позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки в перспективе.