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Регион
10 июня, 14:44

«Инфляция-то падает»: Путин увидел предпосылки для уменьшения ключевой ставки

Путин допустил снижение ключевой ставки на фоне падения инфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommart sombutwanitkul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommart sombutwanitkul

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, заявил о положительной динамике в борьбе с инфляцией. По его словам, достигнутые успехи дают основания полагать, что в перспективе возможно снижение ключевой ставки.

«Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров», — сказал глава государства.

В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки.

Глава ВТБ Костин считает, что к концу 2026-го ключевая ставка ЦБ снизится до 12%
Глава ВТБ Костин считает, что к концу 2026-го ключевая ставка ЦБ снизится до 12%

Ранее Life.ru писал, что в России спрогнозировали снижение ставок по ипотеке до 16% в июне. Эксперты отметили, что сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков составляют 17–19%. Оживление в розничном кредитовании начинается примерно с 15%.

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Наталья Демьянова
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