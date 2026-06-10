Путин заявил о снижении инфляции в России до «пяти с небольшим процентов»

Президент России Владимир Путин заявил, что меры правительства по борьбе с инфляцией уже дают результат. На совещании с кабмином российский лидер отметил, что рост цен замедляется в соответствии с планом.

«Принимаемые меры дают искомый результат — инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что власти заранее понимали последствия такой политики. По его словам, шаги по снижению инфляции должны были отразиться на темпах экономического роста и инвестиционной активности.

Напомним, что ранее глава государства заявлял, что в текущем году инфляция может приблизиться к уровню 5,2%. Путин подчеркнул, что для экономики важно не просто расти, а развиваться устойчиво — без перекосов и избыточного давления на цены.