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10 июня, 15:00

Путин заявил о снижении инфляции в России до «пяти с небольшим процентов»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что меры правительства по борьбе с инфляцией уже дают результат. На совещании с кабмином российский лидер отметил, что рост цен замедляется в соответствии с планом.

«Принимаемые меры дают искомый результат — инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что власти заранее понимали последствия такой политики. По его словам, шаги по снижению инфляции должны были отразиться на темпах экономического роста и инвестиционной активности.

Путин: Меры ЦБ по подавлению инфляции жёсткие, но эффективные
Путин: Меры ЦБ по подавлению инфляции жёсткие, но эффективные

Напомним, что ранее глава государства заявлял, что в текущем году инфляция может приблизиться к уровню 5,2%. Путин подчеркнул, что для экономики важно не просто расти, а развиваться устойчиво — без перекосов и избыточного давления на цены.

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Полина Никифорова
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