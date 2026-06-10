Чиновники Ленобласти потребовали от многодетной семьи снести купленный дом

В Ломоносове под Петербургом многодетной семье предписали снести жилой дом, признав его самовольной постройкой из-за нахождения участка в зоне охраны исторических объектов. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Семья Зайцевых. Фото © Telegram / Baza

Денис и Елена Зайцевы приобрели готовый одноэтажный дом у застройщика и переехали в Ломоносов, планируя оформить его в стиле русской усадьбы. За два года семья вложила около 5 млн рублей в ремонт и обустройство, однако до отделки фасада дело так и не дошло. Позже выяснилось, что участок расположен в зоне охраны объектов культурного наследия, связанных с казармами XIX века, построенными в 1820 году. Власти указали, что любое строительство здесь требует специальных согласований, а дом считается самовольной постройкой.

Проект фасада дома. Фото © Telegram / Baza

Семья заявляет, что при покупке жилья в Росреестре никаких ограничений не отображалось, а сам объект был приобретён у застройщика на законных основаниях. Позднее супруги узнали, что в 2008 году казармы утратили статус памятника и были снесены, однако сейчас власти вновь вернулись к идее их исторического восстановления и согласовали эскизный проект регенерации территории.

Ремонт внутри дома Зайцевых. Фото © Telegram / Baza

По словам Зайцевых, им предложили сохранить дом только при условии восстановления казарм за собственный счёт — вариант, который они называют абсурдным. Сейчас семья готовится к судебному разбирательству и рассчитывает, что суд учтёт их добросовестность, иначе они с детьми, включая новорождённого ребёнка, могут остаться без жилья. В аналогичной ситуации оказались и соседи, купившие дом в ипотеку за 8,5 млн рублей и также вложившие средства в ремонт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить максимально понятное и широкое информирование семей о новых мерах поддержки. Речь идёт о семейной налоговой выплате, а также об изменениях в едином пособии для многодетных семей. По словам главы государства, граждане должны своевременно получать достоверную информацию о доступных социальных мерах и порядке их оформления.