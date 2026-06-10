«Догнали из засады»: Появилось видео погони за боевиками ВСУ в пригороде Харькова

В Сети появилось видео боевых действий на северных окраинах Харькова. На кадрах видно, как российские операторы дронов наносят удары по командному составу ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС России.

Появились кадры боёв с ВСУ на северных окраинах Харькова. Видео © Telegram / Северный ветер

По данным канала, российская разведка получила информацию, что украинские военные выдвинулись на позиции в районе села Русская Лозовая. Этот населённый пункт находится к северу от Харькова, менее чем в четырёх километрах.

Впереди колонны двигалась машина с мобильной огневой группой украинских солдат. Как видно на видео, по цели отработали операторы FPV-дронов. Им удалось поразить пикап вместе с водителем и пассажирами — автомобиль ВСУ был уничтожен в районе села Лесное, уже непосредственно на выезде из Харькова.

Внедорожник с офицерами ВСУ, который ехал рядом, попытался уйти от удара. Он развернулся и направился в сторону Харькова, но его догнал и уничтожил из засады FPV-дрон, которым управлял оператор 6-й армии группировки войск «Север».

Ранее Армия РФ нанесла серию мощных ударов по объектам противника в приграничных и тыловых районах. Главными целями стали аэродромы в Харьковской области, которые украинские силы использовали для размещения авиации и запуска дронов. Основным оружием стали беспилотники «Герань-2». Под удар попал, в частности, аэродром Коротич, где раньше базировалась малая авиация.