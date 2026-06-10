Хазанов рассказал об ужасах во время забастовки мусорщиков в Израиле

Актёр и юморист Геннадий Хазанов вспомнил, как в 1989 году оказался в Израиле во время забастовки мусорщиков. В подкасте «От реки до моря» артист признался, что был в ужасе от запаха, с которым столкнулся во время поездки. По его словам, коммунальный протест длился несколько недель и быстро превратил улицы в испытание для обоняния.

«Должен сказать, что весь запах французской парфюмерии не мог конкурировать с тем, с чем пришлось [мне] столкнуться. Я был в ужасе», — рассказал Хазанов.

При этом его супруга Злата увидела в ситуации неожиданную эстетику. Цветные мусорные мешки, сваленные на улицах, напомнили ей букет пионов — настолько яркой оказалась их расцветка.

Также Геннадий Хазанов рассказал, что несколько лет назад врачи в Израиле фактически спасли ему жизнь. По словам актёра, это произошло почти шесть лет назад, и ситуация была критической: счёт, как он отметил, уже шёл на сутки. При этом артист не стал раскрывать, что именно тогда случилось и какой диагноз поставил его жизнь под угрозу.