Рыбный день на весь турнир: Норвежцы везут с собой на ЧМ полтонны продуктов

Футболисты сборной Норвегии будут питаться на чемпионате мира 2026 года привычной для себя едой — для этого делегация возьмёт с собой 300 килограммов свежей рыбы и приглашённых шеф-поваров. О деталях подготовки скандинавской команды рассказало издание VG.

Помимо вышеупомянутого, в норвежском багаже, который отправится на турнир, значатся 116 килограммов брюнуста — коричневого сыра — и ровно шесть тысяч апельсинов.

В норвежской делегации пояснили, что такой подход к организации питания позволит игрокам не отвлекаться на бытовые неудобства и легче переносить интенсивные физические нагрузки.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В группе I соперниками Норвегии станут французы, сенегальцы и иранцы.

Ранее сообщалось, что национальная футбольная сборная Норвегии приурочила к старту чемпионата мира создание командного портрета в образе викингов. Официальный аккаунт ФИФА опубликовал этот снимок, на котором футболисты предстали в соответствующих исторических костюмах с оружием в руках. Местом для съёмки выбрали берег горного озера, где на воде покачиваются драккары — так называли узкие парусные ладьи древних скандинавов.