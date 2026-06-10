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10 июня, 15:35

Рыбный день на весь турнир: Норвежцы везут с собой на ЧМ полтонны продуктов

VG: Норвегия везёт на ЧМ-2026 300 кг рыбы и шеф-поваров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Baidin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Baidin

Футболисты сборной Норвегии будут питаться на чемпионате мира 2026 года привычной для себя едой — для этого делегация возьмёт с собой 300 килограммов свежей рыбы и приглашённых шеф-поваров. О деталях подготовки скандинавской команды рассказало издание VG.

Помимо вышеупомянутого, в норвежском багаже, который отправится на турнир, значатся 116 килограммов брюнуста — коричневого сыра — и ровно шесть тысяч апельсинов.

В норвежской делегации пояснили, что такой подход к организации питания позволит игрокам не отвлекаться на бытовые неудобства и легче переносить интенсивные физические нагрузки.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В группе I соперниками Норвегии станут французы, сенегальцы и иранцы.

Названа цена умного мяча, которым будут играть на чемпионате мира по футболу
Названа цена умного мяча, которым будут играть на чемпионате мира по футболу

Ранее сообщалось, что национальная футбольная сборная Норвегии приурочила к старту чемпионата мира создание командного портрета в образе викингов. Официальный аккаунт ФИФА опубликовал этот снимок, на котором футболисты предстали в соответствующих исторических костюмах с оружием в руках. Местом для съёмки выбрали берег горного озера, где на воде покачиваются драккары — так называли узкие парусные ладьи древних скандинавов.

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Вероника Бакумченко
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