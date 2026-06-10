10-летняя девочка погибла после падения с балкона в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 10-летняя девочка погибла после падения с балкона девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Сообщение о трагедии поступило в полицию днём 10 июня 2026 года. По предварительным данным, ребёнок выпал из окна балкона многоэтажного дома и скончался от полученных травм. В прокуратуре уточнили, что семья девочки считается благополучной и на профилактических учётах не состоит.

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На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Набережных Челнов Андрей Гимадеев. Сейчас организована процессуальная проверка, её ход контролирует городская прокуратура. Надзорное ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Екатеринбурге 13-летний школьник выпал из трамвая, когда попытался выбраться наружу через форточку прямо на ходу. Инцидент произошёл 6 июня на перекрёстке улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской в Орджоникидзевском районе. Подросток находился во втором вагоне и решил не ждать полной остановки состава. Он полез через форточку, сорвался и упал на асфальт.