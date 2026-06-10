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Регион
10 июня, 15:21

В ГД заявили, что достичь мира на Украине можно только при её полной капитуляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Достичь мира на Украине можно только при её полной капитуляции. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, документ должен быть подписан на российских условиях. Парламентарий призвал давить на всех участках передовой, наносить удары по прифронтовой зоне и готовить крупномасштабное наступление.

«И на наших условиях подписывать капитуляцию — тогда и наступит мир на всей Украине, другой вариант сейчас вообще сложно себе представить», — уверен он.

Собеседник отметил, что Владимир Зеленский сейчас всячески препятствует переговорам с Москвой. Глава киевского режима наглядно демонстрирует, что прекращение огня ему не нужно.

«Не понимаю, о каком мире вообще может идти речь, если террористический киевский режим ежедневно сознательно убивает наших женщин и детей, обстреливает жилые дома и пассажирские поезда», — добавил депутат.

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А ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в циничном отношении к конфликту, сравнив его действия с игрой в казино. Она заявила, что экс-комик ставит на кон жизни миллионов, а мирные инициативы превращает в источник миллиардных доходов.

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