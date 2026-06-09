В Совфеде заявили, что исход СВО решают российские войска, а не угрозы Киева
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Исход украинского конфликта определяют исключительно действия российских военных. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.
Так сенатор прокомментировал высказывание Владимира Зеленского. Глава киевского режима предположил, что июнь и июль могут стать решающими в кризисе между Москвой и Киевом. По словам Джабарова, не политические заявления или угрозы киевского руководства влияют на ситуацию. Дальнейшее развитие событий в зоне СВО определяют именно наши войска на линии боевого соприкосновения.
«Господин Зеленский большой фантазёр и провокатор. <...> Пусть Зеленский готовится к капитуляции, раз не хочет мирных переговоров», — высказался парламентарий.
Он также назвал попытки запугать Россию саммитами НАТО и ЕС «из области фантастики».
«Поэтому мы продолжаем делать то, что сказал верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин нашим солдатам: "Работайте, братья"», — резюмировал Джабаров.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут стать решающими в конфликте на Украине. По словам главаря киевского режима, многое будет зависеть от саммитов ЕС, G7 и НАТО, которые пройдут в указанные месяцы.
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