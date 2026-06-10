ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 15:21

В Италии госслужащий девять месяцев живёт в авто из-за нищенской пенсии

Обложка © leggo.it

Обложка © leggo.it

Итальянский пенсионер — 63-летний Альберто Баньоли — уже более девяти месяцев проживает в своём автомобиле из-за невозможности оплатить аренду жилья на свою пенсию. Об этом пишет издание Leggo.

Баньоли, ранее работавший в школьной канцелярии и вышедший на досрочную пенсию по состоянию здоровья, обнаружил, что его выплаты недостаточны для покрытия расходов на жильё. После выселения он провёл три года в центрах приёма беженцев, где, по его утверждениям, сталкивался с проблемами безопасности, включая нападения.

Несмотря на годичные обращения в социальные службы муниципалитета Эмполи, Баньоли не получил необходимой помощи, что привело к подаче им жалобы на ненадлежащее исполнение обязанностей государственными службами. Он заявляет, что его потребность заключается в доступном жилье, а не в финансовой помощи, и призывает к оперативному решению его жилищного вопроса.

Кошельки пустеют: новые платежи за газ довели эстонцев до отчаяния
Кошельки пустеют: новые платежи за газ довели эстонцев до отчаяния

А ранее подавляющее большинство немцев не рассчитывают на достойную пенсию. Более 80% респондентов убеждены, что будущих выплат не хватит для поддержания текущего уровня жизни. Кроме того, больше половины граждан ФРГ (54%) заявили, что у них нет финансовых возможностей для создания личных пенсионных накоплений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Италия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar