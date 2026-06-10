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Регион
10 июня, 15:45

Ширина трещины превысила критическую: В «падающем доме» в Калининграде сработал пятый датчик

Пятый датчик обрушения сработал в «падающем доме» в Калининграде

Обложка © VK / Администрация Калининграда

Обложка © VK / Администрация Калининграда

Власти Калининграда уведомили жителей высотного дома на Московском проспекте о неминуемом обрушении соседнего здания. По данным городской мэрии, пять из десяти установленных технических датчиков, предупреждающих о катастрофе, уже зафиксировали критические показатели.

В частности, на техническом этаже «падающего дома» трещина превысила допустимую норму на 0,1278 мм (критический размер – 103 мм). Администрация подчёркивает необратимость разрушения и настоятельно призывает жильцов дома № 68 по Московскому проспекту немедленно переселиться в предоставленное безопасное жильё.

Напомним, первые сигналы об опасности начали поступать с 12 марта 2026 года, когда сработал первый датчик на 12 этаже. Всего в здании, построенном в 1981 году и имеющем трещины с 2004 года, было расселено в 2016 году, установлено десять датчиков на разных этажах.

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Ранее в Сызрани после частичного обрушения дома эвакуировали почти 40 человек. Инцидент произошёл в результате атаки украинского беспилотника. Для обеспечения безопасности жильцов организован пункт временного размещения, куда доставлены эвакуированные жители.

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Наталья Демьянова
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