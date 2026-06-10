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Регион
10 июня, 16:23

Глава Чувашии сообщил о повреждении домов и соцобъектов при ракетной атаке ВСУ

Обложка © ТАСС / Наталия Николаева

Обложка © ТАСС / Наталия Николаева

Глава Чувашии Олег Николаев провел экстренное совещание с представителями силовых структур и кабинета министров республики. Основной темой обсуждения стала ликвидация последствий ракетного удара. Согласно информации, опубликованной руководителем региона в мессенджере «Макс», в результате двух попаданий снарядов были нанесены повреждения жилым зданиям, а также административным и социальным учреждениям.

«Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас наша главная задача – помочь пострадавшим», — подчеркнул руководитель региона.

На данный момент в медицинском учреждении находится один пациент, получивший травмы. Его состояние оценивается как стабильное, и ему предоставляется полный спектр необходимой медицинской помощи.

Генерал Попов предположил, откуда ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам
Генерал Попов предположил, откуда ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам

Напомним, утром 10 июня в Чебоксарах был зафиксирован ракетный удар, в результате которого пострадали мирные жители. По последним данным, травмы получили три человека. Медицинские специалисты оперативно оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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Наталья Демьянова
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