Глава Чувашии сообщил о повреждении домов и соцобъектов при ракетной атаке ВСУ

Глава Чувашии Олег Николаев провел экстренное совещание с представителями силовых структур и кабинета министров республики. Основной темой обсуждения стала ликвидация последствий ракетного удара. Согласно информации, опубликованной руководителем региона в мессенджере «Макс», в результате двух попаданий снарядов были нанесены повреждения жилым зданиям, а также административным и социальным учреждениям.

«Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас наша главная задача – помочь пострадавшим», — подчеркнул руководитель региона.

На данный момент в медицинском учреждении находится один пациент, получивший травмы. Его состояние оценивается как стабильное, и ему предоставляется полный спектр необходимой медицинской помощи.

Напомним, утром 10 июня в Чебоксарах был зафиксирован ракетный удар, в результате которого пострадали мирные жители. По последним данным, травмы получили три человека. Медицинские специалисты оперативно оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.