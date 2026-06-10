И.о. главы Курултая Башкирии получил травмы на фестивале народных видов спорта

Исполняющий обязанности председателя Госсобрания — Курултая Башкирии Салават Хусаинов получил множественные закрытые переломы на мероприятии по старинной игре кила в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Гострудинспекция Нижегородской области.

По данным ведомства, травмы он получил «в результате столкновения с человеком». Инцидент произошёл на спортивном мероприятии: Хусаинов находился у кромки поля, когда в него врезался один из спортсменов.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Ленобласти Дрозденко прибыл на ПМЭФ с травмой ноги. Перед мероприятием ему провели операцию, но отменять поездку он не стал, упомянув, что в этом году планируется подписать контракты на сумму около 350 миллиардов рублей.