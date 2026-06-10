Москва-река обогнала Чёрное море: В столице вода теплее, чем на курортах юга

Москва-река из-за жары прогрелась сильнее, чем поверхность Чёрного моря в Сочи и Анапе. По данным RT, в городах Краснодарского края температура воды сейчас держится около +20 градусов, а в столичной реке уже достигла +21.

Для сравнения, в Ялте вода пока ещё прохладнее — около +18 градусов. Жара неожиданно превратила город в почти курорт, хотя купальный сезон в столице всё равно зависит не только от температуры.

На фоне жары в Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 9:00 10 июня до 21:00 12 июня из-за кратковременных дождей и гроз. Синоптики ждут нестабильную погоду в Подмосковье ближайшие три дня, но жара в регионе, несмотря на грозы, сохранится как минимум до конца недели.