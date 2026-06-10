«Прекрасные страна и люди»: Американская журналистка Оуэнс решила подать на долгосрочную визу в РФ

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что вместе с мужем подаст документы на долгосрочную российскую визу. Об этом она написала в соцсети X. Оуэнс отметила, что хотела бы приезжать в Россию с семьёй как минимум дважды в год.

«Прекрасные страна и люди. Хотелось бы увидеть больше сельской местности, когда я вернусь», — написала журналистка.

Судя по её словам, речь идёт не о разовой поездке, а о желании регулярно бывать в стране. Особенно Оуэнс заинтересовала российская глубинка.

Ранее Кэндис Оуэнс, посетившая Петербургский международный экономический форум, поблагодарила граждан России за радушный приём. Представительница консервативных кругов США также заявила, что для неё было бы особой честью стать связующим звеном, объединяющим христиан Востока и Запада.