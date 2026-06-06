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Регион
6 июня, 19:14

«Это страх»: Журналистка Оуэнс раскрыла, почему Запад отгородился от России

Журналистка Оуэнс объяснила отношение Запада к России страхом, а не завистью

Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин

Американская журналистка Кэндис Оуэнс высказала мнение, что отношение западных стран к России связано не с завистью, а со страхом. Разговор между Оуэнс и режиссёром Никитой Михалковым состоялся в рамках авторской программы «Бесогон ТВ», сообщает ИС «Вести».

По её мнению, США являются относительно молодой страной, которую она назвала «младенцем» по историческим меркам. Оуэнс связала формирование американской идентичности с иммигрантским происхождением основателей государства.

Русские — в основном бандиты: Кэндис Оуэнс раскрыла Михалкову секрет предвзятого Голливуда
Русские — в основном бандиты: Кэндис Оуэнс раскрыла Михалкову секрет предвзятого Голливуда

Журналистка отметила, что углублённое изучение истории, выходящее за пределы примерно 250 лет, может, по её мнению, привести к непредсказуемым последствиям для общественного восприятия. Также она предположила, что именно этот фактор влияет на осторожное и дистанцированное отношение западных стран к России.

«Это не зависть, это страх», — сказала она.

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Красиво, чисто, безопасно: Американская журналистка Оуэнс развеяла западные мифы о России

Ранее Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум и поблагодарила россиян за тёплый приём. Она считает возможным свою роль в качестве связующего звена между христианами Востока и Запада, подчеркнув важность диалога между различными культурными и религиозными традициями.

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Милена Скрипальщикова
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