США ударили по индийскому танкеру в Оманском заливе

В Оманском заливе индийский нефтяной танкер подвергся атаке. По данным агентства Reuters, удар могли нанести военные США.

Судно получило серьёзные повреждения вблизи берегов Омана. Позже Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что именно американские военные 9 июня обездвижили танкер Settebello.

В командовании пояснили, что воздушное судно США выпустило высокоточные боеприпасы по машинному отделению. Причиной названо многократное неподчинение экипажа требованиям американских сил — карабль не реагировал на переданные указания. Тем не менее, в ведомстве добавили, что удар был нацелен исключительно на вывод танкера из строя, без намерения уничтожить его полностью.

В МИД Индии осудили нападение. Из 24 членов экипажа, все из которых являются гражданами страны, спасён 21 человек, а трое числятся пропавшими без вести. Нью-Дели уже предпринял дипломатические шаги. Сторона вызвала в МИД высокопоставленного американского дипломата Джейсона Микса — заместителя главы дипмиссии США в Индии. Ему заявили решительный протест. Атаку назвали неприемлемой и потребовали разъяснений.

Ранее ВМС Ирана заявили о нанесении удара по американскому кораблю, который, по их утверждению, направлялся в сторону республиканских территориальных вод в Оманском заливе. Иранские военные сообщили, что эсминец США был обнаружен и идентифицирован в районе повышенной военной активности. После этого, как утверждается в заявлении ВМС, был поражён «центр командования и управления» на борту судна.