На 91-м км МКАД опрокинулся полуприцеп грузовика, движение ограничено
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На 91-м километре МКАД в Москве опрокинулся полуприцеп грузовика. Движение по двум полосам внутренней стороны кольцевой дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют поток.
«В связи с опрокидыванием полуприцепа грузового автомобиля на внутренней стороне 91-го километра МКАД ограничено движение транспорта по двум полосам», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что массовая авария произошла в Тульской области. На 190-м километре федеральной трассы М-2 столкнулись семь автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек.
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