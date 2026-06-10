На 91-м км МКАД опрокинулся полуприцеп грузовика, движение ограничено

На 91-м километре МКАД в Москве опрокинулся полуприцеп грузовика. Движение по двум полосам внутренней стороны кольцевой дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют поток.

«В связи с опрокидыванием полуприцепа грузового автомобиля на внутренней стороне 91-го километра МКАД ограничено движение транспорта по двум полосам», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла в Тульской области. На 190-м километре федеральной трассы М-2 столкнулись семь автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек.