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Регион
10 июня, 18:57

На 91-м км МКАД опрокинулся полуприцеп грузовика, движение ограничено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

На 91-м километре МКАД в Москве опрокинулся полуприцеп грузовика. Движение по двум полосам внутренней стороны кольцевой дороги затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют поток.

«В связи с опрокидыванием полуприцепа грузового автомобиля на внутренней стороне 91-го километра МКАД ограничено движение транспорта по двум полосам», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

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Ранее сообщалось, что массовая авария произошла в Тульской области. На 190-м километре федеральной трассы М-2 столкнулись семь автомобилей. По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек.

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Наталья Демьянова
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