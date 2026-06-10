Шесть человек пострадали в ДТП с семью машинами под Тулой

По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек. Сообщение об аварии поступило в пожарную охрану около 20:00. На месте работали спасатели. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Причины столкновения и обстоятельства происшествия устанавливаются.

А в Екатеринбурге пассажирский автобус вылетел на пешеходов в Ленинском районе. Погибли четыре человека, среди них маленький ребёнок. Ещё не менее десяти человек пострадали — это и прохожие, и пассажиры автобуса. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и раненых, а также выясняет, почему автобус оказался в пешеходной зоне. После смертельной аварии губернатор Денис Паслер поручил проверить все транспортные компании региона. Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда.