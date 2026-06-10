Биолог объяснил нашествие лосей на Петербург в июне

Лоси-подростки массово выходят к Финскому заливу и «Лахта-центру» в поисках еды. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в беседе с изданием «Mash на Мойке».

В Петербурге началось нашествие лосей. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Эксперт рассказал, что в начале июня у лосих рождаются детёныши. Матери отгоняют от себя молодняк прошлого года, чтобы защитить новое потомство. Особи ростом со взрослого лося, но с ещё неокрепшим умом вынуждены скитаться по незнакомой территории и искать пропитание.

Глазков отметил, что лоси любят воду и часто встречаются вблизи залива. Животные хорошо плавают и ныряют на несколько метров. Морская растительность полезна для роста их рогов, поэтому сохатые не против полакомиться ею. В черте Петербурга постоянно живут около 40 лосей. Они постепенно привыкают к людям и не пугаются их. В Ленинградской области насчитывается более 26 тысяч этих животных.

Автомобилистам рекомендуют быть готовым к неожиданностям на дорогах. Существует риск попасть в ДТП по вине напуганных молодых животных. Часто лоси бегают парами — братья или брат с сестрой. Нашествие продлится ещё месяц-полтора, пока подростки привыкнут к самостоятельной жизни. Ситуация повторяется каждый год.

Ранее в Новгородской области 25-летний водитель погиб после столкновения с лосём на трассе «Шимск — Старая Русса — Холм». Мужчина за рулём Lada Granta наехал на животное. От удара парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа.