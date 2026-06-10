Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай

Сотрудники fashion-ритейлера Gloria Jeans переехали в Дубай. Об этом сообщило отраслевое издание Shopper’s со ссылкой на представителя HR-отдела компании. В ОАЭ перевели большую часть офисного персонала. Московский офис продолжает работу, но теперь он выполняет функции регионального подразделения. Его задача — поддерживать розничную сеть в России.

«Было решено, что это эффективнее с точки зрения управления производством, закупкой материалов», — сказал Shopper’s сотрудник HR-отдела Gloria Jeans.

Численность персонала в дубайском офисе достигает 100–120 человек. Компания предложила релокацию многим сотрудникам. Часть согласилась на переезд, часть отказалась. Организацию офиса в Дубае Gloria Jeans начала летом 2025 года. Тогда ритейлер открыл вакансии ассистента отдела логистики и администратора. Почти вся управленческая команда сейчас находится в ОАЭ, сообщил Shopper’s партнёр Nikoliers Андрей Косарев.

Переезд позволит компании привлекать иностранных специалистов для создания коллекций, отметила Евгения Хакбердиева из NF Group. Собственник бизнеса и коммерческий департамент, который отвечает за магазины в России и СНГ, остаются в РФ.

Ранее сообщалось, что Gloria Jeans планирует серьёзную реорганизацию своей розничной сети — в течение 2026 года ритейлер намерен прекратить работу около 150 торговых точек по всей России. Оптимизация будет проходить постепенно. По информации участников рынка коммерческой недвижимости, закрытие произойдет по мере истечения сроков аренды. Такой подход позволит бренду избежать штрафов за досрочное расторжение контрактов с владельцами торговых центров.