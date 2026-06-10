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Регион
10 июня, 20:00

Путин поприветствовал участников и гостей форума «ШУМ»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» в пятый раз начал работу, собрав участников из различных регионов России. По случаю открытия мероприятия президент РФ Владимир Путин направил приветствие его гостям и участникам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы этот проект получил широкое признание, значительно укрепил свой просветительский, консолидирующий потенциал. Гармонично дополнил масштабную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения медиатехнологий, креативных индустрий в целом», — говорится в тексте телеграммы.

По словам российского лидера, в рамках программы участникам предстоит заняться решением практических задач, представить коллективные проекты, а также принять участие в мастер-классах, конкурсах и дискуссиях с экспертами. Путин также обратил внимание на тематический акцент нынешнего форума. Значительная часть мероприятий посвящена Калининградской области, которая в этом году отмечает свой 80-летний юбилей.

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Ранее Путин одобрил инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании летнего детского отдыха для ряда льготных категорий. На совещании с членами правительства секретарь генсовета Владимир Якушев обратился к президенту с предложением. Он попросил главу государства поддержать идею о выделении дополнительных трёх миллиардов рублей. Эти средства, по расчётам Якушева, позволят отправить на оздоровление около 40 тысяч детей уже в этом году.

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