В Запорожской области ограничили перевозку организованных детских групп

Временный запрет на перевозку организованных групп детей ввели в Запорожской области. Ограничение действует с 10 июня на всей территории региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Решение принял штаб обороны Запорожской области. Запрет распространяется на все дороги общего пользования, включая федеральную трассу Р-280 «Новороссия». Чиновники ввели ограничения для обеспечения безопасности детей и предотвращения последствий возможных ударов по транспорту.

«В связи с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области, в том числе на дорогах общего пользования, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 «Новороссия», с целью обеспечения безопасности детей и предотвращения возможных последствий поражения противником транспортных средств, решением штаба обороны Запорожской области с 10.06.2026 до особого распоряжения введён временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным», — написал Балицкий.

Под запрет не подпадает экстренная перевозка несовершеннолетних. Речь идёт о ситуациях, когда ребёнку необходимо лечение из-за угрозы жизни или ухудшения здоровья. Балицкий подчеркнул, что безопасность детей остаётся абсолютным приоритетом. Вопрос отмены запрета рассмотрят после улучшения оперативной обстановки.

Ранее в ЛНР ввели ограничения на пассажирские перевозки по трассам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики. Меры начали действовать с 04:00 6 июня 2026 года. Причиной ограничений власти назвали агрессию ВСУ. Под запрет попали регулярные и нерегулярные рейсы на участках трасс Р-150 и Р-280 «Новороссия». Кроме того, в ЛНР запретили перевозку групп детей автомобильным транспортом, исключение составили только мероприятия регионального Минобрнауки.