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Регион
10 июня, 20:55

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Горловке ДНР. Об этом сообщает глава администрации городского округа Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате атаки пострадали два человека. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У мужчины зафиксировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Женщина получила осколочные ранения головы и грудной клетки.

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Тимур Хингеев
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