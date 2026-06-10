В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Горловке ДНР. Об этом сообщает глава администрации городского округа Иван Приходько.

Ранее Life.ru писал, что в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате атаки пострадали два человека. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У мужчины зафиксировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Женщина получила осколочные ранения головы и грудной клетки.