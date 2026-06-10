В Чебоксарах восстановили движение транспорта после ракетной атаки

В Чебоксарах после ракетной атаки полностью восстановили движение по всем ранее перекрытым участкам дорог. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов в «Максе».

«Движение по всем ранее перекрытым участкам дорог полностью запущено. Контактная сеть троллейбусной сети восстановлена», — написал Трофимов.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждены жилые дома, административные и социальные учреждения, жертв удалось избежать. Один пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное. Глава республики провёл экстренное совещание по ликвидации последствий удара.

В Чебоксарах начали подсчитывать ущерб после ракетной атаки ВСУ: для жителей и бизнеса организованы комиссии по оценке нанесённого ущерба и горячие линии поддержки. Министерство экономического развития Чувашии также запустило специальную линию для пострадавших предпринимателей, где каждую ситуацию обещают рассматривать индивидуально и оказывать помощь для восстановления работы предприятий.

Утром 10 июня в Чебоксарах в результате ракетного удара пострадали три человека. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в лёгком. Угрозы для жизни пациентов нет. Одному из раненых уже оказали помощь, и его отпустили домой.