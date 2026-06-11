Власти Узбекистана планируют заменить светофор на «йўлчироқ»

В Узбекистане приняли законопроект об очищении государственного языка от иностранных заимствований. Вместо «светофора» на дорогах появится «йўлчироқ», также будут заменены слова «аванс», «пароль» и «отвёртка». Соответствующий законопроект приняла Законодательная палата Олий Мажлиса.

Власти республики в последние годы последовательно продвигают расширение использования узбекских аналогов. Узбекский язык исторически вобрал множество заимствований из арабского, персидского, русского и других языков, и теперь их намерены унифицировать.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать креативно-туристический коридор от Самарканда до Санкт-Петербурга. Накануне в Мариинском театре и Эрмитаже уже запустили культурные и художественные проекты Узбекистана. Инициатива направлена на развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.