Мирзиёев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил с инициативой по развитию культурно-гуманитарного сотрудничества. Он предложил создать креативно-туристический маршрут, связывающий Самарканд и Санкт-Петербург.
По его словам, данный проект будет включать в себя организацию совместных фестивалей, музейных экспозиций и музыкальных мероприятий.
«Предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Петербурга», — сказал узбекский лидер.
Стоит отметить, что накануне в Мариинском театре и Эрмитаже уже были запущены культурные и художественные проекты Узбекистана.
Ранее российский лидер Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Россия не только построит станцию, но и предоставит узбекским партнёрам льготный экспортный кредит, а также обеспечит поддержку на всём жизненном цикле — от поставки топлива до обслуживания и обращения с отработавшими материалами.
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