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Регион
4 июня, 20:33

Путин: Росатом передаст Узбекистану технологии мирного атома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена передать Узбекистану технологии мирного атома, которые могут использоваться в различных отраслях экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки первой АЭС в республике.

«Росатом передаст узбекистанцам уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, в медицине и в других отраслях», — сказал российский лидер.

Путин провёл встречу с Мирзиёевым в Константиновском дворце
Путин провёл встречу с Мирзиёевым в Константиновском дворце

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Церемония прошла по видеосвязи из Константиновского дворца. Президент РФ сообщил, что Россия не только построит станцию, но и предоставит Узбекистану экспортный кредит на льготных условиях. По его словам, Москва также окажет поддержку проекту на всём жизненном цикле работы АЭС.

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Тимур Хингеев
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