Участницу ОПГ в Москве осудили на 4 года за мошенничество на 200 млн рублей

Суд в Москве приговорил к четырём годам колонии участницу организованной группы Анну Суханкину. Она вместе с сообщниками похитила более 200 миллионов рублей у 59 человек. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Участница организованной группы мошенников 38-летняя Анна Суханкина приговорена к четырём годам колонии общего режима. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в официальном канале надзорного органа.

С декабря 2022 года по апрель 2025 года Суханкина в составе ОПГ работала в офисе на Пресненской набережной. Злоумышленники заключали с гражданами договоры займа. Они обещали клиентам выгодное вложение денег и высокий доход. Однако обещания никто не выполнил, а полученные средства сообщники не вернули и похитили. Суд признал Суханкину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о мошенничестве, которое совершила организованная группа в особо крупном размере. Женщина полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил. Сторона защиты может обжаловать решение суда в установленном порядке.

Ранее в Приморском крае пресекли незаконный оборот 50 килограммов металлической ртути. Участники схемы продали ядовитое вещество за более чем 28 миллионов рублей. По версии следствия, один из фигурантов приобрёл ртуть для последующего сбыта. Он действовал в составе организованной группы вместе с тремя соучастниками.