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10 июня, 21:46

Бензовозы не смогли приехать в Севастополь: QR-коды на топливо выдавать не будут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

В среду бензовозы не смогли приехать в Севастополь. В связи с этим новая партия QR-кодов распределяться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».

Все ранее выданные коды будут деактивированы. Губернатор призвал горожан не стоять в очередях на АЗС «ТЭС» в четверг.

«Завтра будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый. Завтра на АЗС «ТЭС» будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт», — пояснил Развожаев.

О заправках «АТАН», где будет свободная продажа, губернатор пообещал сообщить дополнительно.

Правительство Крыма запретило публиковать фото и видео бензовозов
Правительство Крыма запретило публиковать фото и видео бензовозов

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для решения проблем с топливом в Крыму, чтобы ситуация на полуострове не перешла в кризис. По его словам, определённые сложности действительно есть, и министерство готовит набор решений для исправления положения с обеспечением топливом.

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Виталий Приходько
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