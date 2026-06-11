Сотрудники ЦБ, Спецсвязи и инкассаторы получили право пресекать атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который наделяет сотрудников Центробанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторов правом противодействовать беспилотникам. Документ размещён на портале правовой информации.

Поправки внесены в законодательство, регулирующее борьбу с беспилотными аппаратами. Ранее аналогичные полномочия уже были предоставлены ряду государственных структур и ведомств. Теперь этот перечень расширен за счёт работников Банка России, специальной почтовой связи и Российского объединения инкассации.

В сопроводительных материалах к законопроекту указано, что изменения связаны с необходимостью усилить защиту объектов Центробанка в условиях специальной военной операции. Речь идёт в том числе о подразделениях, работающих на территориях новых субъектов РФ.

Механизм применения новых полномочий будет определяться внутренними решениями уполномоченных органов. Для специальной почтовой связи порядок действий и круг должностных лиц, имеющих право принимать решения о пресечении работы БПЛА, установит федеральный орган управления в сфере почтовой связи. В случае с Банком России и инкассаторской службой такие правила разработает сам регулятор.

Напомним, частным компаниям и промышленным предприятиям разрешили приобретать крупнокалиберные средства поражения для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий механизм уже утверждён. Новый порядок позволяет бизнесу закупать зенитные артиллерийские установки, турели, радиолокационные станции, транспортные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Решение принято для ускоренного оснащения мобильных огневых групп, которые задействованы в отражении воздушных атак.