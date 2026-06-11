Массовое увольнение военнослужащих Вооружённых сил Украины пока невозможно из-за низких темпов мобилизации. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью украинскому изданию Liga.net.

Гнатов отметил, что вопрос демобилизации остаётся очень сложным. Над ним постоянно работают, есть несколько идей для реализации. Одна из них предусматривает освобождение от службы тех, кто воюет с 2022 года. При этом начальник Генштаба подчеркнул: чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для увольнения военнослужащих.

«О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий. <...> Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», — сказал Гнатов.

Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о необходимости демобилизации тех, кто находится на фронте с первых месяцев конфликта. Однако власти признают, что без соответствующего пополнения рядов ВСУ провести массовое увольнение не получится. Ситуация с призывом остаётся напряжённой.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинские мужчины призывного возраста боятся оказаться на передовой даже больше, чем повстречать в лесу дикого медведя. Поводом стал случай на границе с Румынией, где очередной уклонист забрался на дерево, спасаясь от зверя. По её мнению, такие инциденты сигнализируют об отчаянном положении украинцев. ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, сотрудники военкоматов действуют насильственно, а мужчины массово уклоняются от призыва.