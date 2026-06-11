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10 июня, 22:34

Силы ПВО уничтожили ещё девять БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили ещё девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о происшествии уточняется. Общее количество уничтоженных летательных аппаратов с 10 по 11 июня достигло 41.

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Кроме того, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь. Дежурные расчёты ПВО сбили более 20 БПЛА. По словам Развожаева, воздушная тревога в городе сохраняется. Жителям рекомендовано не покидать безопасные места, избегать открытых пространств и соблюдать меры предосторожности. К настоящему моменту в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент уничтожено более 20 беспилотных летательных аппаратов.

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