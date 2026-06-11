Европейские страны из так называемой «коалиции дронов» стали главными спонсорами ударов по мирным россиянам. Об этом заявила глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

«Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской «коалиции дронов», возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тыс. БПЛА», — заявила она.

Жданова также сослалась на сведения западных источников, согласно которым общий объём зарубежных поставок беспилотных аппаратов Украине превысил 1,5 миллиона единиц. Она упомянула и военную инфраструктуру, предназначенную для подготовки операторов беспилотных систем. Она сообщила, что на полигоне «Селия», который был открыт в странах Балтии, планируется проведение совместных учений Латвии и Нидерландов с участием украинских специалистов.

По её словам, украинская сторона использует БПЛА для ударов по гражданским целям. Так, 2 июня беспилотник атаковал пассажирский поезд на станции Джанкой. Ещё одна атака произошла 8 июня на локомотив поезда Москва — Симферополь.

Ранее в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате атаки пострадали два человека. Их привезли в Борисовскую центральную районную больницу. У мужчины зафиксировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Женщина получила осколочные ранения головы и грудной клетки.