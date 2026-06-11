Список адресов европейских предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, может расшириться. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что Европа фактически становится для Киева производственной базой. Она превращается в соучастника конфликта и подтверждает намерение действовать вдолгую. Со стороны России последовало предельно ясное предупреждение подобным «предпринимателям». Минобороны опубликовало список их адресов. По словам Гончара, перечень вполне могут расширить. Решать, стоит ли подвергать население таким рискам, должны граждане стран НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия опубликует адреса производств беспилотников для ВСУ, расположенных в Канаде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва оставляет за собой право на ответ в связи с действиями Оттавы. По словам дипломата, Канада перешла на качественно новый уровень вовлечённости в конфликт на Украине. Захарова также добавила, что соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады обязательно разместят.