ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 01:28

В России начался сокращённый рабочий день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Россияне, работающие по пятидневному графику, в четверг, 11 июня, будут трудиться на один час меньше. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

«В связи с тем, что 12 июня отмечается День России, 11 июня является предпраздничным днём и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращён на 1 час», — сказал эксперт.

Праздничный день и сокращённый рабочий день не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник отработает весь июнь полностью. Заработная плата рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в месяце.

«Не беглец, а ценный кадр»: Как требовать прибавки и новую должность при возвращении в компанию
«Не беглец, а ценный кадр»: Как требовать прибавки и новую должность при возвращении в компанию

Ранее в Минтруд направили предложение закрепить в Трудовом кодексе право на временную удалённую работу при температуре выше 30 градусов. Для сотрудников, которые не могут работать дистанционно, предлагается обязать работодателей обеспечивать безопасные условия, а для людей с хроническими заболеваниями переходить на удалёнку уже при 28 градусах.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar