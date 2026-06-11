В России начался сокращённый рабочий день

Россияне, работающие по пятидневному графику, в четверг, 11 июня, будут трудиться на один час меньше. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

«В связи с тем, что 12 июня отмечается День России, 11 июня является предпраздничным днём и в соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращён на 1 час», — сказал эксперт.

Праздничный день и сокращённый рабочий день не повлияют на размер зарплаты, если сотрудник отработает весь июнь полностью. Заработная плата рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в месяце.

Ранее в Минтруд направили предложение закрепить в Трудовом кодексе право на временную удалённую работу при температуре выше 30 градусов. Для сотрудников, которые не могут работать дистанционно, предлагается обязать работодателей обеспечивать безопасные условия, а для людей с хроническими заболеваниями переходить на удалёнку уже при 28 градусах.