«Работают даже в Африке»: Life.ru выяснил, стоит ли верить прогнозу о массовой поломке кондиционеров

Прогнозы о возможной волне поломок бытовых кондиционеров в России летом 2026 года не имеют под собой серьёзных оснований. Об этом рассказал Life.ru инженер-физик, экономист, преподаватель Государственного университета управления (ГУУ) Илья Рыбальченко.

Эксперт отметил, что устройства устанавливались в разное время на протяжении многих лет, поэтому говорить об их одновременном выходе из строя некорректно. По его словам, для возникновения масштабной проблемы необходим либо одинаковый срок эксплуатации большинства систем, либо внешний фактор, способный одновременно повлиять на большое количество оборудования.

Например, пух — он у нас каждый год, и в конце сезона необходимо просто чистить кондиционер и проблемы нет. Сегодняшние кондиционеры в общем-то защищены от многих факторов. Сегодня кондиционеры вообще в Африке прекрасно работают, где сплошной песок попадает во внешние блоки. Поэтому каких-то оснований, обстоятельств для того, чтобы они массово выходили из строя, их просто нет. Нет какой-то большой температуры, чтобы они постоянно работали, хотя напомню, они прекрасно работают даже в Африке. Каких-то факторов, которые влияли бы на то, чтобы они выходили из строя, тоже нет. Илья Рыбальченко Инженер-физик, экономист, преподаватель Государственного университета управления (ГУУ)

По словам специалиста, оконные кондиционеры, которые ранее широко использовались, сегодня практически исчезли с российских улиц. Им на смену пришли более современные решения. Существенным образом подросло качество китайских кондиционеров. Последние 2-3 года они стали выходить из строя гораздо более редко.

Единственное, о чём можно говорить, это о том, что субъективно жарких дней и ночей стало больше. И многие люди хотят приобрести кондиционер просто для использования в ночное время после работы. Такая тенденция есть, и она немножко простимулирует интерес людей к кондиционерам. Тем не менее это не является чем-то критичным.

«Пика замены точно не будет. Ну нет просто оснований, из строя они не выходят резко. Эта «катастрофа» подразумевает, что это приблизительно одинаковые сроки, а их ставили в разные сроки. Поэтому нет, такого не будет», — подытожил экономист.

Напомним, в 2026 году в России ожидался массовый выход из строя кондиционеров, установленных более десяти лет назад. Эксперты отмечали, что это связано с исчерпанием ресурса техники, а рынок климатических систем в РФ переживает так называемый «пик замены», когда покупатели массово приобретают сплит-системы на замену вышедшим из строя устройствам. Кроме того, для промышленных систем возможности ремонта часто ограничены: в условиях санкций для ряда брендов нет оригинальных комплектующих и закрыты официальные сервисные центры.