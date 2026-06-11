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Война на Ближнем Востоке

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Регион
11 июня, 01:31

Силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне подверглись атаке со стороны Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Тегеран нанёс удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар Вашингтона. Об этом сообщило агентство Nournews.

По данным агентства, атаке подверглась база Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака. В результате удара уничтожили военный радар ВС США. Также иранские военные обстреляли американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе. Гостелевидение Ирана сообщило, что Вооружённые силы страны применили беспилотники для атаки на силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Атака повредила коммуникационные антенны и радары комплексов ПВО Patriot.

Axios: США нанесли удары по ПВО, радарам и центрам БПЛА Ирана
Axios: США нанесли удары по ПВО, радарам и центрам БПЛА Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о применении 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. Подробности разговора привёл журналист Трей Ингст. Он отметил, что ракеты использовали для поражения целей на территории Ирана.

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Антон Голыбин
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