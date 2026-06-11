Силы Пятого флота ВМС США в Бахрейне подверглись атаке со стороны Ирана

Тегеран нанёс удары по американским объектам на Ближнем Востоке в ответ на авиаудар Вашингтона. Об этом сообщило агентство Nournews.

По данным агентства, атаке подверглась база Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака. В результате удара уничтожили военный радар ВС США. Также иранские военные обстреляли американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе. Гостелевидение Ирана сообщило, что Вооружённые силы страны применили беспилотники для атаки на силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Атака повредила коммуникационные антенны и радары комплексов ПВО Patriot.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о применении 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. Подробности разговора привёл журналист Трей Ингст. Он отметил, что ракеты использовали для поражения целей на территории Ирана.